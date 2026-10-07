Guardian Clean Slate Guide: Take this to the polls on Nov. 3, 2026

By
Tim Redmond
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State Offices

Congress District 11

Connie Chan

Governor,
Lt. Governor, Controller, Treasurer,
 Attorney General

No Endorsement

Superintendent of Public Instruction

Richard Barrera

Board of Equalization

Sally Lieber

Insurance Commissioner

Jane Kim

Judges

Approve all

San francisco races

Public Defender

Mano Raju

Assessor-Recorder

Joaquin Torres

District 2 Supervisor

No endorsement

District 4 Supervisor

No endorsement

District 6 Supervisor

No endorsement

District 8 Supervisor

1. Michael Nguyen

2. Gary McCoy

District 10 Supervisor

JR Eppler

DJ Brookter

School Board

Virginia Cheung

Reina Tello

Ryan Hazelton

Community College Board

Leah LaCroix

Jeremy Lee

Bunny McFadden

Community College Board
Partial term

No endorsement

Statewide Ballot Measures

Proposition 1 YES

Proposition 2 YES

Proposition 3 YES YES YES

Proposition 4 YES

Proposition 5 YES

Proposition 37 YES

Proposition 38 NO

Proposition 39 NO NO NO

Proposition 40 YES YES YES

Proposition 41  NO

Proposition 42 NO NO NO

Proposition 43 NO NO NO

Proposition 44 NO

Proposition 45 NO NO NO

San Francisco Propositions

Proposition A NO NO NO

Proposition B YES YES YES

Proposition C YES

Proposition D NO NO NO

Proposition E NO

Proposition F NO

Proposition G YES

Proposition H YES

Proposition I YES YES YES

Proposition J YES

Proposition RTM YES

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