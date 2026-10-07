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State Offices
Congress District 11
Connie Chan
Governor,
Lt. Governor, Controller, Treasurer,
Attorney General
No Endorsement
Superintendent of Public Instruction
Richard Barrera
Board of Equalization
Sally Lieber
Insurance Commissioner
Jane Kim
Judges
Approve all
San francisco races
Public Defender
Mano Raju
Assessor-Recorder
Joaquin Torres
District 2 Supervisor
No endorsement
District 4 Supervisor
No endorsement
District 6 Supervisor
No endorsement
District 8 Supervisor
1. Michael Nguyen
2. Gary McCoy
District 10 Supervisor
JR Eppler
DJ Brookter
School Board
Virginia Cheung
Reina Tello
Ryan Hazelton
Community College Board
Leah LaCroix
Jeremy Lee
Bunny McFadden
Community College Board
Partial term
No endorsement
Statewide Ballot Measures
Proposition 1 YES
Proposition 2 YES
Proposition 3 YES YES YES
Proposition 4 YES
Proposition 5 YES
Proposition 37 YES
Proposition 38 NO
Proposition 39 NO NO NO
Proposition 40 YES YES YES
Proposition 41 NO
Proposition 42 NO NO NO
Proposition 43 NO NO NO
Proposition 44 NO
Proposition 45 NO NO NO
San Francisco Propositions
Proposition A NO NO NO
Proposition B YES YES YES
Proposition C YES
Proposition D NO NO NO
Proposition E NO
Proposition F NO
Proposition G YES
Proposition H YES
Proposition I YES YES YES
Proposition J YES
Proposition RTM YES