Biden for President, Fielder for Senate, Yes on 21, I, K, and L: Our handy voting guide for a crucial election.

President/Vice President: Joe Biden and Kamala Harris

Congress, District 12: No endorsement

State Senate, District 11: Jackie Fielder

State Assembly, District 17: No endorsement

State Assembly District 19: Phil Ting

BART Board District 7: Lateefah Simon

BART Board District 9: Bevan Dufty

STATE PROPOSITIONS

Proposition 14: NO

Proposition 15: YES, YES, YES

Proposition 16: YES

Proposition 17: YES

Proposition 18: YES

Proposition 19: NO

Proposition 20: NO

Proposition 21: YES, YES, YES

Proposition 22: NO, NO, NO

Proposition 23: NO

Proposition 24: NO

Proposition 25: YES



SAN FRANCISCO ELECTIONS

District One: Connie Chan

District Three: Aaron Peskin

District Five: Dean Preston

District Seven: Vilaska Nguyen

District Nine: Hillary Ronen

District 11: John Avalos

San Francisco School Board: Kevine Boggess, Matt Alexander, Mark Sanchez, Alida Fisher

City College Board: Tom Temprano, Anita Martinez, Alan Wong, Shanell Williams

SAN FRANCISCO PROPOSITIONS

Proposition A: YES

Proposition B: YES

Proposition C: YES

Proposition D: YES

Proposition E: YES

Proposition F: YES

Proposition G: YES

Proposition H: NO

Proposition I: YES, YES, YES

Proposition J: YES

Proposition K: YES, YES, YES

Proposition L: YES, YES, YES

Proposition RR: No position